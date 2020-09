Unter Auflagen wieder geöffnet: Nur 478 statt 1260 Gäste dürfen ins Brückenforum

Beuel Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet Jürgen Harder Großevents in der Region Bonn. In dieser Zeit hat er viele Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Doch die Erfahrungen aus dem vergangenen halben Jahr haben ihn eines gelehrt: Ohne finanzielle Rücklagen und staatliche Hilfe kann man als Veranstalter die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie existentiell nicht überstehen.

Die vier letzten Monate dieses Jahres will Jürgen Harder dazu nutzen, um die zurückliegenden fünf Monate wenigstens einigermaßen finanziell auszugleichen. Der Beueler Veranstaltungsmanager startet ab September eine Aufholjagd mit offenem Ende. Der coronabedingte Leerstand im Brückenforum gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Stadt Bonn hat das Hygienekonzept Harders geprüft und genehmigt unter gewissen Auflagen Konzerte und andere Veranstaltungen in Beuels größtem Event-Tempel. Mit dem Geschäftsführer des Brückenforums sprach GA-Redakteur Holger Willcke.