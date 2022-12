Krippenspiel zum Mitmachen : Nur die Hauptrollen sind schon besetzt

Schwarzrheindorf Vor der Doppelkirche in Schwarzrheindorf treten Kommunionkinder und Grundschüler in einem Krippenspiel auf. Spontanauftritte als Schafe und Engel sind nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht.

An Heiligabend sind Kinder und Familien dazu aufgerufen, an einem Mitmach-Krippenspiel vor der Doppelkirche in Schwarzrheindorf teilzunehmen. „Die Gemeinden in unserem Seelsorgebereich wachsen immer mehr zusammen, so kam uns auch der Gedanke, in diesem Jahr erstmals gemeinsam ein Krippenspiel zu veranstalten“, erklärt Bianca Pohlmann, Ehrenamtskoordinatorin im Seelsorgebereich Rhein-Sieg.