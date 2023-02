Festwoche von Stadtpatronin Adelheid : Oberbürgermeisterin Dörner übergibt Votivkerze der Stadt

Beuel In einer Messe anlässlich der Festwoche der Bonner Stadtpatronin Adelheid ist der Pfarrkirche St. Peter die Votivkerze der Stadt Bonn überreicht worden. Als Festprediger war der Diakon und Karnevalist Willibert Pauels eingeladen.

"Einst hat sie ihren Stab in den Boden gesteckt und dort kam eine Quelle heraus, die bis heute sprudelt", sagt Diakon Willibert Pauels. Er bezieht sich auf eine Legende, nach der Adelheid von Vilich um das Jahr 1000 in einer Dürreperiode ihren Äbtissinnenstab in die Erde stieß, woraufhin eine Quelle zu sprudeln begann, die heute der Adelheidis-Brunnen im Ortsteil Pützchen-Bechlinghoven sein soll. Im Rahmen der diesjährigen Festwoche der Stadtpatronin von Bonn kam am Samstag unter anderem Oberbürgermeisterin Katja Dörner in die Stifts- und Pfarrkirche St. Peter in Vilich, um beim Festhochamt die Votivkerze der Stadt Bonn zu übergeben.