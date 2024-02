Geschäftsleben in der Oberen Wilhelmstraße „Dafür, dass die Straße tot ist, kommen hier ganz viele lebendige Leute rein“

Interview | Beuel · Mitten in der Corona-Zeit eröffnete Lisa Hagels ihren Unverpackt-Laden „LiMa's fairpackte Welt“ in der Oberen Wilhelmstraße in Beuel. Im Interview berichtet sie, wie sie mit Vorurteilen über ihre Lieblingsstraße umgeht und was für einen besonderen Zusammenhalt es in der Nachbarschaft gibt.

19.02.2024 , 15:07 Uhr

Lisa Hagels und Carola Zipper treffen sich gerne mal auf einen Kaffee. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Lisa Hagels, Jahrgang 1987, hat im September 2021 in der Oberen Wilhelmstraße ihren Unverpackt-Laden „LiMa's fairpackte Welt“ aufgemacht. Im Gespräch mit Sascha Stienen berichtet sie von ihren persönlichen Eindrücken nach mehr als zwei Jahren und von der Gemeinschaft in der Straße: