Ärger in der Berghovener Straße : Anwohner reichen Petition gegen Neubau in Oberkassel ein

Oberkassel In Oberkassel gibt es derzeit einen Streit um einen geplanten Neubau. Anwohner in der Berghovener Straße fordern ein Einlenken der Baufirma. Eine Klage liegt beim Verwaltungsgericht.

Ein neues Mehrparteienhaus mit Garage ruft Anwohner in Oberkassel auf den Plan. Nachdem es vor Kurzem bei Aushebungen der Baugrube in der Berghovener Straße 75 zu Erdrutschen und Absackungen in den Nachbargrundstücken gekommen war, fürchten sie um ihre Häuser ( der GA berichtete ).

Anwohner zweifeln, ob sich das neue Gebäude gut einfügt

58 Anwohner hatten Petition eingereicht

Während des Genehmigungsverfahrens hatten daher 58 Anwohner der umliegenden Gebäude eine Petition bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Sie fordern „eine angemessene Bebauung“, die Straßen-, Park- und Gebäudeverhältnisse berücksichtigt. Das Bauordnungsamt soll der Bezirksregierung daraufhin mehrfach Bericht erstattet haben. Im Ergebnis wurde das Gebäude in seiner Tiefe um 100 Zentimeter und in seiner Breite um 50 Zentimeter reduziert. Laut Haese soll der genehmigte Bau eine Grundfläche von 324 Quadratmeter und vier Stockwerken aufweisen. „Das Stadtplanungsamt hält in seinen Stellungnahmen die optische Viergeschossigkeit für übersetzt und eine Grundfläche von maximal 250 Quadratmeter für angemessen“, so der Architekt. „Weshalb das Bauordnungsamt die Bedenken des Stadtplanungsamtes ignoriert und eine Baugenehmigung für ein völlig überdimensioniertes Bauvorhaben erteilt hat, bedarf zwingend einer Klärung“, fordert Haese.