Baustellen-Chaos in Oberkassel Buchhändlerin sorgt sich um „Max und Moritz“

„Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt so gleich.“ Diesen Reim im Kinderbuch „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch erfährt die Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung aktuell am eigenen Leib. Sie hat ausgerechnet, dass ihr Geschäft „Max und Moritz“ in Oberkassel voraussichtlich fast drei Jahre lang von aufeinanderfolgenden Baustellen umzingelt sein wird.