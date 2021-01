Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Oberkassel : Oberkasseler Schüler engagieren sich für Waisenkinder auf Haiti

Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Oberkassel

Schüler der Klasse 8a des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums beim Start der Haiti-Hilfsaktion kurz vor den Ferien am Beueler Rheinufer. Foto: Stefan Hermes

Oberkassel Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums in Oberkassel haben für Waisenkinder auf Haiti 7700 Euro gesammelt. Beim Sonsorenlauf des Vereins „Integer – die ganze Welt“ kamen insgesamt 22 000 Kilometer zusammen.

Die wegen des Lockdowns verlängerten Schulferien haben ungefähr 250 Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums (EKG) sportlich genutzt, um sich für Waisenkinder auf Haiti zu engagieren. Ziel war es, in der unterrichtsfreien Zeit Sport zu treiben, Kilometer zu sammeln und dafür Sponsoren zu suchen.

Die Veranstalter, die Vorstandsmitglieder des an der Schule gegründeten Vereins „Integer – die ganze Welt“, trafen sich nun zum „Kassensturz“ – und das Ergebnis ist beeindruckend: Mehr als 22.000 Kilometer legten die Sportler zurück und sammelten dadurch mehr als 7700 Euro für die Waisenkinder.

„Erst wenn man mal nicht mehr so regelmäßig Sport machen kann“, sagt die 13-jährige Nike, dann merke man, wie sehr die Bewegung einem fehle. Ihre Lehrerin Monika Willcke bestätigt, wie ungesund es ist, im Lockdown nur noch stundenlang vor dem Computer zu sitzen. So entstand die Idee, sich in der Lockdown-Phase mehr zu bewegen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun: Bei der sportlichen Sponsorenaktion sollten die Schüler über Radfahren, Rudern und Joggen Kilometer sammeln. Anschließend sollte es dafür von ihren Eltern, Freunden oder Nachbarn als Sponsoren Spenden geben. Und zum anderen bestand der Anreiz darin, die 7600 Kilometer lange Entfernung von Oberkassel nach Haiti sportlich zurückzulegen – eine gelungene Motivation, Sport zu treiben.