Querung bei geschlossener Schranke : Frau in Oberkassel von Straßenbahn erfasst

Eine Fußgängerin ist am Dienstag in der Zipperstraße von einer Bahn der Linie 66 erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.23 Uhr zu dem Bahnübergang in Beuel gerufen. Die Frau soll die Gleise trotz roter Ampel und geschlossener Schranke überquert haben.