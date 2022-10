Angebot in Oberkassel : Enormer Zulauf für Kleiderstube „Textil, Topf und Tasse“

Svetlana Walter (2.v.l.) und ihr Team führen"Textil, Topf und Tasse"weiter, haben aber einiges verändert. Foto: Stefan Knopp

Oberkassel Die Verbraucherpreise steigen in diesen Monaten immer weiter an. Das beschert der Kleiderstube „Textil, Topf und Tasse“ in Oberkassel einen enormen Zulauf - vor allem im Textilbereich.