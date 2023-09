Konzerte, Lesungen, Kunst und mehr Was bei den Oberkasseler Kulturtagen geboten wird

Weitere Höhepunkte: Am 27. September gibt es an der Simonstraße 13 Popmusik von einer Nachbarschaftsband. „Wir proben in Garrys Garage“, sagte Susanne Krebs, die mitsingt, aber auch die Internetseite der Kulturtage mit Inhalten bestückt. „So lautet auch der Name unserer sechsköpfigen Formation Garrys Garage.“ Laut der Grafikerin, die das Layout der umfangreichen Programmhefte und der Plakate erstellt hat, Elke Post, werde schon seit Januar geplant. Sie selbst stellt unter dem Titel „Urban Nature“ am Wochenende 23./24. September ihre Werke in der Autowerkstatt RAS, Am Buschhof 30, aus.