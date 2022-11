1000. Mitglied beim TuS Oberkassel : Sportler haben keine Angst vor kalten Temperaturen

Oberkassel Der TuS Oberkassel freut sich in den vergangenen Monaten auf großen Zuspruch und hat nun sein 1000 Mitglied begrüßt. Doch mit der Trainingshalle sind nicht alle zufrieden.

Krisen weiß der Oberkasseler Turn- und Sportverein (TuS) zu stemmen. „Wir hatten nur wenige Abmeldungen während der Pandemie. Ein Teil des Angebotes haben wir den Mitgliedern online anbieten und einiges draußen machen können“, sagt Dominik Gassen, der die Tischtennisabteilung leitet. So blieb 2020/21 die Mitgliederzahl stabil bei rund 900. Doch seit Jahresbeginn hat es nun einen enormen Schub gegeben. Als 1000. Mitglied wurde nun Silke Lehr mit einem Blumenstrauß in der Jupp-Gassen-Halle überrascht. Sie steigt mit ihren Kindern beim Akrobatik-Training ein. Eine so hohe Zahl an Mitstreitern gab es zuletzt vor 20 Jahren.

Was die Geselligkeit anbelangt, war es früher besser. Der altgediente Vorsitzende erinnert sich an Zeiten mit 32 Gaststätten in Oberkassel: „Das war in den Jahren nach dem letzten Weltkrieg.“ Kneipentouren sind in Oberkassel heute nicht mehr möglich. „Nach dem Sport gehen die Leute nach Hause“, so Derenbach.