Wechsel in Oberkassel-Oberdollendorf Pfarrerin Quaas leitet künftig die evangelische Gemeinde

Laut Superintendent Dietmar Pistorius ist das „sehr zügige Besetzungsverfahren inzwischen in die entscheidende Phase getreten“: Die Kommission hat Pfarrerin Quaas am Ende als einzige zum innerhalb des Bewerbungsverfahrens vorgesehenen Gottesdienst eingeladen. Anne Kathrin Quaas wird sich im Gottesdienst am Samstagabend (2. März, 18 Uhr) in der Krypta der Kreuzkirche vorstellen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird sie sich im öffentlichen Predigtnachgespräch allen Fragen stellen.