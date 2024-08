Tradition und Moderne Oberkasseler Schützenfest als Brücke zwischen den Generationen

Eins steht zumindest fest: Das Oberkasseler Schützenfest ist im Ortsgeschehen fest verankert und geht an keinem vorbei. Die Hauptstraßen sind mit grün-weißen Girlanden in den Ortsfarben geschmückt, an vielen Häusern weht die Oberkasseler Fahne. Noch sind die Straßen leer, doch zum Abend hin soll sich das ändern. Dann zieht die Königsparade durch die Gassen. Betreffende Hauptdarsteller befinden sich derweil noch auf dem Sportplatz.