Gemeinde informiert über die Gründe : Oberkasseler Kindergarten schließt nächstes Jahr

Kinder spielen auf dem Außengelände der evangelischen Kita Oberkassel. Foto: Petra Reuter

Oberkassel Noch ist auf dem Gelände der Kita an der Kinkelstraße in Oberkassel das Lachen von Kindern zu hören. Damit ist bald Schluss, denn Ende Juli 2023 macht die Einrichtung an der Kinkelstraße dicht. Jetzt hat die Gemeinde über die Gründe informiert.