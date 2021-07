Kulturreihe auf der rechten Rheinseite : Oberkasseler Kulturtage finden statt

Oberkassel Nachdem es auch eine Förderung der Stadt Bonn gibt, steht für die Organisatoren der Oberkasseler Kulturtage fest: Die 15. Auflage soll in diesem Herbst stattfinden. Die Veranstaltungen sind für den Zeitraum zwischen dem 24. September und 3. Oktober vorgesehen.

Eine in Zeiten der Pandemie positive Nachricht kommt aus Oberkassel: Dort soll es in diesem Herbst zum 15. Mal die Kulturtage geben. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, ist für den Zeitraum zwischen dem 24. September und 3. Oktober vorgesehen. Es werde sie „auf alle Fälle geben“, teilt Franz-Erich Schmitz vom Organisationsteam der Kulturtage dem GA auf Nachfrage mit.

Nachdem auch die Stadt Bonn einen kleinen Zuschuss zur Förderung zugesagt hatte, habe für das neue Organisationsteam festgestanden, dass diese nicht nur in Oberkassel angesehene Veranstaltungsreihe in diesem Jahr fortgesetzt wird. „Die Förderung der Stadt reicht immerhin aus, um einen wesentlichen Kostenfaktor, nämlich den Druck der Programmhefte, bestreiten zu können“, so Schmitz. „Außerdem haben wir Rücklagen und Sponsoren, auf die wir uns verlassen können.“