Oberkasseler Kulturtage Ein ganz besonderes Flair

Bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend im Pfarrheim der evangelischen Kirchengemeinde in der Kinkelstraße sagte Bürgermeisterin Ursula Sautter: „Es ist wunderbar, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind.“ In allen Ecken des Stadtteils fänden spannende Veranstaltungen statt. Sautter lobte das ehrenamtliche Engagement, von dem die Veranstaltungsreihe getragen werde. Der Gemeinschaftsgeist in Oberkassel sei besonders spürbar und „eine ganz tolle Sache“.