Ausstellung in Bonn : Oberkasseler zeigen ihre Krippen

Oberkassel Familien stellen in Oberkassel ihre Krippen aus. Eine vielfältige Schau, bei der für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Und auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten.



Von Gabriele Immenkeppel

Manche werden bereits seit Generationen vererbt, andere wurden in mühevoller Handarbeit im Laufe der Jahre geschnitzt und immer wieder ergänzt und erweitert: Eine individuell gestaltete Krippe gehört in vielen Familien so selbstverständlich zum Weihnachtsfest wie ein schön geschmückter Tannenbaum. Doch so verschieden der Geschmack in puncto Weihnachtsdeko ist, so unterschiedlich sind auch die Darstellungen aus dem Stall in Bethlehem.

In Oberkassel bekommen die Besucher jetzt einen Überblick, welche Krippen die Menschen im Ort seit Jahrzehnten zum Fest in ihrem Wohnzimmer aufbauen. Dafür lädt der Förderverein zur Erhaltung des katholischen Pfarrheims Oberkassel zusammen mit der katholischen Frauengemeinschaft, der Jesus-Maria-Josef Junggesellen-Schützenbruderschaft und der Jugendarbeit der Schützenbruderschaft erstmals in diesem Jahr zu einer gemeinsamen Krippenausstellung ins Pfarrheim ein.

„Bisher haben sich bereits 20 Familien gemeldet, die ihre Krippe ausstellen werden“, erzählt Organisator Eugen Rosbach. Zu sehen sind sie am Freitag, 2. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 3. Dezember, von 11 Uhr bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 4. Dezember, von 11 Uhr bis 15 Uhr. Der Pfarrsaal wird an diesem Wochenende festlich geschmückt sein, damit jedes Unikat in einer ganz besonderen Atmosphäre zur Geltung kommt.

Neben der Ausstellung wird es an diesem Wochenende rund um das Pfarrheim einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Selbstgebasteltem und weihnachtlichen Leckereien geben. „Wir hoffen, dass wir hier in Oberkassel so gemeinsam in festlicher Atmosphäre die Vorweihnachtszeit genießen“, sagt Rosbach.

Schon jetzt steht fest, dass die Besucher einige Besonderheiten zu sehen bekommen werden. So wird die große Krippe aus der Oberkasseler Kirche dabei sein, ebenso wie ein filigran gearbeitetes Exemplar, bei dem die Figuren gerade einmal zehn Zentimeter groß sind. Wer Stall, Könige, Josef und Maria aus Familienbesitz ebenfalls präsentieren will, der kann sich noch bis zum 15. November schriftlich (Eugen Rosbach, familierosbach@gmx.de) melden. Zudem kann jeder einen Zettel auslegen, auf dem er die Geschichte und die Besonderheiten seiner Familienkrippe erzählt.

Selbstverständlich wird auch an die kleinsten Besucher der Ausstellung gedacht. Für sie wurde ein kleines Programm zusammengestellt (Samstag, 14 bis 16 Uhr; Sonntag, 11 bis 13 Uhr). Dann erwartet sie in der angrenzenden Bücherei ein Märchenerzähler sowie ein Bilderbuchkino. Selbst der Nikolaus hat den Organisatoren fest versprochen, anlässlich der Krippenausstellung nach Oberkassel zu kommen. Bestimmt wird er dann auch ein paar Überraschungen für die Kinder dabei haben.

Neben den Buden auf dem angrenzenden Weihnachtsmarkt, gibt es im Clubraum des Pfarrheims eine kleine Cafeteria. Festliche Stimmung wird zudem beim Blasmusikkonzert am Sonntag ab 11 Uhr aufkommen.