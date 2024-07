Zu wenige öffentliche Toiletten in Beuel „Viele Leute erleichtern sich vor allem nachts im Rathauspark“

Heide und Reinhard Just finden, Beuel bräuchte „dringend hygienische Sanitär-Anlagen“. Das sei vielen ein Anliegen. So schreiben die beiden es in einem Brief an den GA. Warum das so ist, beschreibt unter anderem eine Beuelerin, die im Zentrum wohnt. „Viele Leute erleichtern sich vor allem nachts im Rathauspark“, beklagt sie. Dies könne sie aus unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung sehen.