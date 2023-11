Trio beschädigt Schaufenster in Beuel Offenbar mehr als ein unglücklicher Karnevalsunfall

Klarer erscheint die Sachlage bei drei Einbrüchen, die sich laut Polizeibericht am Wochenende in Beuel ereignet haben. Unbekannte sind am Sonntag gegen 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Löwenburgstraße in Holtorf eingebrochen. Dabei hebelten die Einbrecher die Haustür auf und durchsuchten die Räume in geübter Manier nach geeignetem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Einbrecher. Einige Nachbarn beobachteten drei maskierte Männer, die in einen silberfarbenen Pkw stiegen und zügig davonfuhren. Ob etwas gestohlen wurde, ermittelt die Polizei derzeit noch.