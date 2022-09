Neuer Leseclub in Bonner Grundschule Om Berg : Ohne Notendruck das Lesen verbessern

Schulleiterin Marisa Linnenbecker bereitet das Bücherregal für das erste Leseclub-Treffe n in Hohol z vor. Foto: Benjamin Westhoff

Hoholz In Bonn-Hoholz können Kinder an der Grundschule Om Berg künftig in einem Leseclub gemeinsam den Spaß an Büchern entdecken. Die Leseclubs sind ein bundesweites Projekt – und eine Erfolgsgeschichte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Eintauchen in eine unbekannte Welt, Abenteuer in fernen Ländern erleben oder die Geschichten von mutigen Rittern und furchterregenden Dinosauriern erkunden: Bücher entführen kleine und große Leser in längst vergangene Zeiten oder nehmen sie mit an unbekannte Orte. Die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Om Berg in Hoholz werden jetzt ohne Benotung oder Druck auf eine spannende Reise rund um den Globus und seine Geheimnisse gehen – und das nur wenige Schritte von ihren Klassenräumen entfernt. Denn die „Stiftung Lesen“ eröffnet gemeinsam mit der Gemeinschaftsgrundschule und dem Kommunalen Integrationszentrum den Leseclub „Om Berg“. Der offizielle Startschuss für dieses besondere Projekt fällt am Donnerstag, 22. September, um 15 Uhr in der Pützhecke 10.

Für Schulrektorin Marisa Linnenbecker ist die frühzeitige Lesebegleitung viel mehr als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. „Die Bildung von Kindern ist eng mit der Sprachkompetenz verbunden. Wir wollen mit dem Leseclub vor allem die Sprachentwicklung der Kinder fördern und unterstützen. Sie sollen Sprache in jeder Form und mit all ihren Facetten kennenlernen“, betont sie. Ein Angebot, das gerade den rund 50 ukrainischen Kindern, die die Schule derzeit besuchen, helfen wird, sich in Deutschland zurechtzufinden und Freundschaften zu knüpfen.

Der Leseclub steht jedoch nicht nur den Kindern der Grundschule Om Berg offen. Linnenbecker: „Alle Kinder, auch die, die noch nicht lesen können, sind bei uns willkommen.“ Und: „Man kann vor Ort lesen, sich etwas vorlesen lassen oder mit dem vielfältigen Material basteln“, ergänzt sie.

Bundesweite Initiative Stiftung Lesen

Die Leseclubs sind eine bundesweite Initiative der Stiftung Lesen. Das Konzept unter dem Motto „Mit Freu(n)den lesen“ hat sich bereits zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Mittlerweile besuchen über 10.000 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren regelmäßig die über 400 Leseclubs, die die Stiftung Lesen mit Mitteln aus dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und lokalen Bündnispartnern bisher in Deutschland eingerichtet hat. In der zweiten Förderphase des Programms schreiben nun weitere Leseclubs in ganz Deutschland die Erfolgsgeschichte fort.

Das Angebot in der Grundschule Om Berg umfasst etwa 350 Bücher, darunter Bilderbücher, Vorlesebücher, Bücher für alle Altersstufen der Grundschule, Bücherreihen sowie Kamishibai-Bildkarten. Dazu kommen acht verschiedene Kinderzeitschriften. Zur Basisausstattung gehören zudem Buchpakete mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten.

Für die „Stiftung Lesen“ ist wichtig, dass Kinder in den Leseclubs Angebote wahrnehmen, die ohne Notendruck ihre Lesemotivation steigern. Die Clubs eröffneten so besonders niedrigschwellige Zugänge zum Lesen, betont die Stiftung. Dabei machen sich die Leseclubs den sogenannten „Peer-Group-Effekt“ zunutze, da sie Kindern Raum bieten, sich gegenseitig zu unterstützen und so zum regelmäßigen Lesen zu motivieren.