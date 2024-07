Nostalgie am Rheinufer Oldtimer-Freunden geht bei Beuel Classics das Herz auf

Man sollte, und zwar nicht nur als Fan alter Fahrzeuge, mal ehrfürchtig innehalten, wenn man vor einem Auto steht, das es so laut Besitzer nur zweimal auf der Welt gibt. Wie dem Isdera Imperator 108i, der bei den Beuel Classics am Samstag neben den vielen anderen Oldtimer-Schmuckstücken sicher der große Zuschauermagnet war. Ein flaches futuristisches 80er-Jahre-Gefährt, das dezent an K.I.T.T. aus der Knight-Rider-Serie erinnert, mit Rückspiegel auf dem Dach, der angeblich keinen toten Winkel zulässt, und einer komplett aufklappbaren hinteren Karosserie, unter der der 330-PS-Motor zum Vorschein kommt. 300 Stundenkilometer kann man damit fahren. Das war ein Prototyp, sagt der Besitzer, der lieber anonym bleiben möchte. „Der hat damals neu so viel gekostet wie 20 Porsches.“