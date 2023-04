Ausstellung am Rhein Oldtimer-Treffen in Beuel zündet im Juli mit neuen Partnern

Borgward Isabella, Ford Thunderbird, Mercedes 300 SL, Buick Spezial – sie alle standen in den Vorjahren schon am Rheinufer und wurden von Oldtimerfans bestaunt. Weil die Beueler Oldtimerfreunde Schäl Sick 2023 ihr zehnjähriges Bestehen feiern, bieten die Mitglieder erstmals ein zweitägiges Oldtimertreffen an – und zwar am Wochenende 1./2. Juli.