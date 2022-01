Forum Pauluskirche : Online-Veranstaltungen locken mehr Publikum als Vortragsabende

Andreas Etienne mit einigen wenigen seiner Krippenfiguren. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Vor rund einem Jahr ging das Forum Pauluskirche pandemiebdedingt online. Mit Erfolg: Im Vergleich zu den Präsenzveranstaltungen war die Teilnehmerzahl bei den Online-Vorträgen deutlich größer.



Von Rainer Schmidt

Vor rund einem Jahr betrat das Forum Pauluskirche Neuland. Weil die Pandemie die Vortragsabende in der St. Paulus-Kirche an der Siegburger Straße unmöglich machte, gingen die Veranstaltungen der Reihe online. Seit Januar vergangenen Jahres hat das Forum insgesamt zehn digitale Veranstaltungen angeboten – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Zahl der Teilnehmer ist bei jedem Online-Vortrag mindestens doppelt so hoch wie bei den bisherigen Präsenzveranstaltungen. Bei einzelnen Themen verzeichnet das Katholische Bildungswerk Bonn als Träger der Reihe sogar noch höhere Zahlen.

Ein Grund könnte sein, dass das virtuelle Angebot auch überregional angenommen wird. Informiert werden die möglichen Interessenten durch regionale und überregionale Medien sowie durch Multiplikatoren wie Hochschulforen und soziale Netzwerke. Die Themen des vergangenen Jahres behandelten christliche Persönlichkeiten, kirchenkritische sowie globale und auch politische Fragestellungen.

Bonner Sammler stellt Krippen vor

Nächste Woche geht es im Internet weiter: Am Donnerstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr bietet das Forum Pauluskirche einen Vortrag über Weihnachtskrippen an. Der Bonner Sammler und Theatermacher Andreas Étienne stellt ausgewählte Stücke seiner Sammlung europäischer Krippen vor, die aus rund 120 Exemplaren besteht. In seiner Darbietung zeigt er einige seiner bemerkenswertesten Ensembles – vom Flohmarktfund bis zur Künstlerkrippe. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei und unverbindlich. Anmeldung über https://bit.ly/3xjtyho oder die Internetseite des Katholischen Bildungswerks www.bildungswerk-bonn.de.

Étienne war in den 70er Jahren Gründungsmitglied des Improvisationstheaters Springmaus. Heute ist er dessen Geschäftsführer. Seine Leidenschaft zum Sammeln von Weihnachtskrippen begann in der frühen Kindheit. Die Familie besaß bereits einige Krippen, die später die Grundlage seiner eigenen Sammlung werden sollten. Auf Floh- und Antikmärkten sowie während Urlaubsreisen nach Österreich, Tschechien, Frankreich, Italien und Spanien – den Hochburgen der Krippengestaltung – ging Étienne gezielt auf die Suche. Seine Sammlung zeigt, wie unterschiedlich die Krippenkünstlerinnen und -künstler dieses Thema aufgegriffen haben. Angefangen von den Werkstoffen bis hin zum Figurenpersonal, das oftmals an die regionalen Besonderheiten des Ortes angepasst ist, wo die Krippe aufgestellt wird.