Streit an Silvester eskaliert : Opfer von Messerattacke weiter in Klinik

Pützchen Der Mann, der an Silvester bei einem Messerangriff in Pützchen verletzt wurde, ist noch im Krankenhaus. Nach GA-Informationen sind Opfer und Tatverdächtiger verschwägert.

Nach einer Messerattacke am Silvesterabend wird der 61-jährige Bonner, der in seiner Wohnung in Pützchen angegriffen worden war, weiterhin stationär in der Bonner Uniklinik behandelt. Laut Polizei war er gegen 22.25 Uhr von einem 47-Jährigen angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er intensivmedizinisch behandelt werden musste. Sein Zustand sei drei Tage danach stabil.