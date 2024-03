Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte, Familientag Alle Infos zur Osterkirmes 2024 in Beuel

Bonn-Beuel · Am Freitag startet die Osterkirmes am Beueler Rheinufer. Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher wieder zahlreiche Geschäfte, Attraktionen und Stände. Ein Überblick.

22.03.2024 , 12:30 Uhr

Jedes Jahr findet um Ostern die Osterkirmes in Beuel statt. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff





Jedes Jahr findet rund um Ostern am Beueler Rheinufer die Osterkirmes statt. In diesem Jahr lockt eine ganz besondere Attraktion die Besucher zum Veranstaltungsgelände zwischen „Bahnhöfchen“ und dem Anleger des „China-Schiffs“ - ein Riesenrad. Welche Attraktionen noch auf die Besucher warten, wann die Kirmes startet und wann der Familientag stattfindet. Wann findet die Osterkirmes statt? Die Osterkirmes startet am Freitag, 22. März. Bis einschließlich Dienstag, 2. April, haben Besucher die Möglichkeit, die zahlreichen Attraktionen zu besuchen. Der Eintritt auf das Kirmesgelände ist dabei kostenfrei. Auf Jungfernfahrt mit dem Riesenrad auf der Schäl Sick Neue Attraktion am Beueler Rheinufer Auf Jungfernfahrt mit dem Riesenrad auf der Schäl Sick Was sind die Öffnungszeiten der Osterkirmes? Montag bis Donnerstag: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Freitag und Samstag: 12 bis 24 Uhr

12 bis 24 Uhr Sonntag: 11 bis 23 Uhr

11 bis 23 Uhr Karfreitag bleibt die Kirmes geschlossen Wann ist Familientag? Am Mittwoch, 27. März, findet am Beueler Rheinufer der Familientag statt. Familien können dann mit ermäßigten Preisen für die Attraktionen rechnen. Welche Fahrgeschäfte warten auf die Besucher? Jedes Jahr gibt es viele verschiedene Fahrgeschäfte auf der Osterkirmes. Eines davon steht bereits seit Februar: Das 40 Meter hohe Riesenrad feiert am Wochenende seine Premiere. Zum Wochenende gesellen sich beliebte Kirmesattraktionen dazu. Wie der Veranstalter, die Bonner Veranstaltungs-Arge, auf seiner Webseite vorab bekannt gibt, können sich die Besucher auf den Break Dancer, den Twister, die Silbermine, den Hip-Hop-Dancer und den Autoscooter freuen. Außerdem soll es diverse weitere Karussells für Kinder geben sowie Imbissbetriebe und Spielgeschäfte.

(ga)