Blütenpracht in Oberkassel Das erwartet die Besucher im Park Härle

„Die Natur ist dem Kalender drei Wochen voraus“, so beschreibt Botaniker Michael Dreisvogt die aktuelle Entwicklung des Frühjahrs. Der Leiter von Park Härle in Oberkassel weiß auch, warum der Frühling in diesem Jahr so früh in den Startlöchern steht: „Der Winter war selbst für das milde Rheintal viel zu warm. Wir haben von November bis Februar nur Rekordmonate notiert.“