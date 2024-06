Knöllchen-Ärger an der Hermannstraße Wenn das Parken plötzlich nicht mehr erlaubt ist

Es klang wie ein schlechter Scherz, war aber zunächst wohl keiner: Die ersten Parkplätze an der Hermannstraße gegenüber vom Beueler Heimatmuseum sollten offenbar nicht länger von Autos genutzt werden, weil die Pflasterung eine andere sei als ein paar Meter weiter Richtung Süden. Dementsprechende Knöllchen hatten Mitarbeitende des städtischen Ordnungsdienstes an der Ecke zur Steinerstraße an die unverhofften Falschparker verteilt.