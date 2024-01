Parken im Combahnviertel Gesundheitsunternehmer in Beuel machen sich Sorgen

Unterstützung bekommen die Unternehmer von der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB). „Es fehlt schlichtweg eine Alternative für Patienten und Kunden im Parkraumkonzept. Der geplante Eingriff ins Combahnviertel ist zu folgenschwer. Von 739 Parkplätzen sollen nur 672 übrig bleiben“, sagt GGB-Chef Werner Koch und kündigt eine juristische Überprüfung an, ob die Stadt Bonn so hart in das Gemeinschaftsleben im Combahnviertel eingreifen kann.