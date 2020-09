30 Jahre Deutsche Einheit : Party mit Trabi, Schwalbe und Vita Cola

VILICH-MÜLDORF. Mit einem mehrtägigen Programm feiert der Bürgerverein Vilich-Müldorf 30 Jahre Deutsche Einheit. Mit dabei ist manches authentische Produkt der untergegangenen DDR.

Bereits am 11. September berichtet Manfred von Reumont, der jahrelang die innerdeutsche Grenze bewacht hatte, in einem Vortrag, den er mit Filmausschnitten und Fotos gestaltet hat, über seine Erfahrungen. Als Zeitzeuge möchte er zum Verstehen jüngster deutscher Geschichte beitragen und anhand realer, selbst erlebter Beispiele von Unfreiheit in einer Diktatur den Wert der Freiheit in einer Demokratie deutlich machen. „Vor allem möchte ich junge Menschen ansprechen, die diese Grenze und ihre Auswirkungen nicht erlebt haben, und ihnen zeigen, wie wertvoll unsere Freiheit ist und wie schnell staatliche Willkür dem einzelnen Menschen Würde und Selbstbestimmung nehmen kann“, kündigt er an. Die Veranstaltung findet statt an diesem Freitag, 11. September. Beginn ist um 19 Uhr in der Mühlenbachhalle, der Eintritt ist frei.