Nächstenliebe und aktives Handeln Pfarrer mahnt bei Festmesse der Bonner Stadtpatronin vor Rechtsruck

Am Samstagabend feierten Katholiken in der Vilicher Kirche St. Peter eine Festmesse zu Ehren der Stadtpatronin Adelheid von Vilich. Bonn hat insgesamt drei Patrone. Neben der Heiligen Adelheid, die im Jahre 1015 in Köln starb und Äbtissin der Vilicher Abtei war, werden auch die Heiligen Cassius und Florentius von Bonner Gläubigen verehrt. Eine nach Adelheid benannte Wallfahrt ist der Ursprung von Bonns großer Kirmes Pützchens Markt.