Foodtrucks am Rheinufer Street-Food-Festival findet an Pfingsten in Beuel statt

Ein Street- Food-Festival findet in dieser Woche wieder in Beuel statt. Am Pfingstwochenende von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, stehen zahlreiche Foodtruck mit den unterschiedlichsten Speisen am Rheinufer. Samstag und Sonntag ist das Festival ab 12 Uhr mittags bis 22 Uhr geöffnet, am Pfingstmontag können Besucherinnen und Besucher zwischen 12 Uhr und 20 Uhr vorbeikommen.