Personalie aus der Bezirksvertretung Beuel Wechsel an der Spitze der SPD-Fraktion

Er wird im Herbst im Rahmen seiner Doktorarbeit in Volkswirtschaftslehre an einer Universität in den USA forschen und kann deshalb seine wissenschaftliche Arbeit nicht mehr mit dem kommunalen Mandat vereinbaren. „Leider bedeutet das auch, dass ich die Umsetzung vieler Projekte, die wir in der Koalition angestoßen haben, nicht weiter politisch begleiten kann. Ich bin mir aber sicher, dass Petra Maur die SPD-Fraktion sehr gut führen wird und wünsche ihr alles Gute dabei.”