Zuständigkeit unklar : Politiker sorgen sich um Fahnenmasten in Beuel

Beflaggung in NRW

In Nordrhein-Westfalen werden an insgesamt neun Feier- oder Gedenktagen im Jahr an öffentlichen Gebäude die Fahnenmasten beflaggt. Eine Halbmastbeflaggung ist am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, angeordnet. Außerdem am 1. Mai (Tag des Friedens und der Völkerversöhnung), 9. Mai (Europatag), 23. Mai (Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes 1949), 17. Juni (Jahrestag des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR), 20. Juli (Jahrestag zum Gedenken an das Attentat auf Adolf Hitler 1944), 23. August (Tag zur Erinnerung an die Gründung des Landes NRW), 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) und am Volkstrauertag ( zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag).