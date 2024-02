Fehlende Kitaplätze in Beuel-Süd Politiker wollen Kita „Sonnenpänz“ in Ramersdorf erweitern

Die städtische Kita An der Umkehr wurde im Jahr 2010 gebaut. Laut Kitabedarfsplan verfügt sie momentan über vier Gruppen mit 60 Kindern in den Bereichen U3 und Ü3. In der jüngsten Ratssitzung wurde die Vorlage zum Kindertagesstätten-Bedarfsplan nach Angaben des Presseamtes allerdings von der Tagesordnung abgesetzt, da noch weiterer Beratungsbedarf in den vorberatenden Gremien besteht.