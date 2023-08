Einsatz in Beuel Polizei sucht auf Sportplatz nach Schreckschusswaffe

Beuel · Anwohner in Beuel haben am Donnerstag die Polizei alarmiert. Sie hatten in der Nähe eines Sportplatzes Schüsse gehört.

24.08.2023, 22:05 Uhr

Ein Mann lädt eine Schreckschusspistole (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Killig





Gegen 14 Uhr ist die Polizei Bonn am Donnerstag mit mehreren Fahrzeugen zum Sportplatz an der Limpericher Straße in Beuel ausgerückt. Anwohner hatten Schüsse gehört und den Notruf gewählt. Wie die Leitstelle der Polizei auf Nachfrage des GA am Abend erläuterte, hatten die Beamten rund um den dortigen Sportplatz intensiv nach einer Waffe gesucht, diese aber nicht auffinden können. Allerdings fanden die Einsatzkräfte leere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole auf dem Gelände. Es sei möglich, dass diese von abgefeuerten Schüssen herrühren, so die Polizei weiter. Die Beamten trafen zudem bei der Suche zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf dem Gelände an und befragten diese zu den Vorfällen. Allerdings habe dies keine Erkenntnisse zu den möglichen Schüssen ergeben. Gegen 15 Uhr wurde der Einsatz laut der Polizei dann beendet.

(ga)