Vorfall in DB-Unterführung in Beuel Polizei ermittelt gegen 19-jährigen mutmaßlichen Straßenräuber

Das Bonner Kriminalkommissariat 13 hat einen 19-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der am vergangenen Freitag in der Fußgängerunterführung am Beueler Bahnhof einen Straßenraub begangen haben soll. Derweil überlegen Deutsche Bahn und Verwaltung, wie man den im Volksmund als „Pipi-Unterführung“ bezeichneten Tunnel sicherer gestalten kann.