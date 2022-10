Innerhalb kurzer Zeit zweimal zugeschlagen : Polizei prüft Zusammenhang bei Einbrüchen in Beuel

Inhaber Andreas Gerwing (36) vor der beschädigten Tür vom Restaurant „Schwerelos“ in der Pützchens Chaussee. Die Täter hinterließen blaue Farbspuren, was auch die Polizei aufmerksam machte. Foto: Niklas Schröder

Beuel Vor Kurzem wurde in Beuel in kurzen Abständen in eine Bäckerei und in ein Restaurant eingebrochen. Die Vorgehensweise der Täter lässt einen Zusammenhang vermuten.