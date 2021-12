Beuel-Ost : Polizeieinsatz nach Schlägerei zwischen zwei Brüdern

Bonn Die Polizei ist am Mittwochnachmittag mit mehreren Einsatzkräften nach Beuel-Ost ausgerückt. Dort gab es eine Schlägerei zwischen zwei Brüdern.

Die Polizei ist am Mittwochnachmittag von Anwohnern zu einer Schlägerei in Beuel-Ost gerufen worden. Zunächst sind die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass mehrere Personen an der Schlägerei beteiligt waren und schickten gegen 14 Uhr gleich ein paar Einsatzfahrzeuge in die Röhfeldstraße. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass zwei Brüder sich prügelten. Ansonsten waren keine Menschen an der Schlägerei beteiligt. Vorausgegangen war nach Angaben der Polizei ein Streit innerhalb der Familie.