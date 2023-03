Anke Beuth und Michael Kernbach ziehen sich zurück Aus der Popfarm wird die Rockademy

Seit 2007 hat sich die Popfarm NRW in der Beueler Tapetenfabrik einen exzellenten Ruf erworben – als Schule für Pop- und Rockmusik. Das Dozenten-Team besteht aus Profimusikern, die den Schülern nicht nur am Instrument, sondern auch mit Tipps und Tricks für die Band weiterhelfen. Jetzt steht ein Führungswechsel an: Die beiden Gründer der Popfarm, die Eheleute Anke Beuth und Michael Kernbach, ziehen sich nach 16 Jahren aus dem Unternehmen zurück und verlagern ihren Lebensmittelpunkt nach Trier, um sich von dort aus neuen Projekten zu widmen. Zum 1. April übernimmt die Kölner Rockademy mit ihren Geschäftsführern Michael Brettner und Christian Besch die Popfarm. Brettner war als Gitarrenlehrer einer der ersten Dozenten in der Beueler Popfarm. Seit 2015 leitet er mit Besch die Rockademy in Köln-Widdersdorf.