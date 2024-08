Das aktive Vereinsleben gehört so fest zu Beuel wie der Rhein oder Pützchens Markt. Typisch für die Vereine auf der „schäl Sick“ ist dabei, dass sie auch untereinander eine gute Beziehung pflegen und sich unterstützen, was sich auch in der Gründung der Interessengemeinschaft Beueler Vereine (IBV) zeigt. Um ein Gemeinschaftserlebnis für alle Vereinsmitglieder und solche, die es noch werden wollen, zu schaffen, hat die IBV am Samstag ein Event organisiert: Beim Promenadenfest – Fest der Vereine am Beueler Rheinufer. Denn bei bestem Wetter und einem launigen Unterhaltungsprogramm konnten sich die Vereine vor zahlreichen Besuchern präsentieren und über ihre Tätigkeiten sprechen.