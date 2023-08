Vereine unzufrieden mit Beteiligung Gemischte Bilanz zum Promenadenfest in Beuel

Rund 200 Vereine und Organisationen gibt es in Beuel. Sie alle hätten am rechten Rheinufer sicher nicht Platz, aber beim nächsten Promenadenfest könnten es noch ein paar mehr sein, als man am Samstag dort antraf. „Ziel ist, dass die Wiese zumindest bis zum Spielplatz belegt ist“, sagte Achim Büsch, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Beueler Vereine (IBV), die die Veranstaltung organisiert hatte.