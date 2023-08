Promenadenfest in Beuel Das bieten die Vereine den Besuchern am Rheinufer

Natürlich ist die TSV wieder dabei, mit ihren Schwimm- und Tennisabteilungen, außerdem mit den Schwarz-Gelbe Jonge und dem Damenkomitee. Der Schifferverein wird Räucherforellen anbieten, die Beueler Stadtsoldaten Erbsensuppe und das Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt französische Spezialitäten. Der Judoclub legt eine Matte aus, auf der sich, so Büsch, die jungen Besucher austoben können. Den Heimat- und Geschichtsverein Beuel hatte er gar nicht auf der Liste: Auch er ist mit einem Stand vertreten und bietet das Museums-Quiz „Das war dann mal weg“ an. Das Heimatmuseum bleibt an diesem Tag geschlossen. Für Büsch kein Problem: „Da haben wir auch Platz für.“ Auch das Alte Beueler Damenkomitee, eins der Gründungsmitglieder des Festes, kündigt auf seiner Homepage die Teilnahme im 200. Jubiläumsjahr an.