Beueler Promenadenfest : Vereine verwandeln Rheinufer in Partymeile

Die beiden Beuelerinnen Anna Towé-Watter und Saskia Hülsen hatten sichtlich Spaß beim Auftritt der Brassband Druckluft am Beueler Rheinufer: „Super!“. Foto: Stefan János Wágner

Beuel Trotz großer Konkurrenzveranstaltungen im Linksrheinischen setzte Beuel am Samstag einen eigenen musikalischen Hotspot. Mit dem Verlauf der Wiederauflage des Vereinsfestes nach sechs Jahren sind die Organisatoren zufrieden.



Von Stefan János Wagner

Am Samstag war gefühlt halb Beuel am Rheinufer unterwegs, denn die Interessengemeinschaft der Beueler Vereine (IBV), die sich vor einem halben Jahr gründete, hatte zum Promenadenfest, dem Fest der Vereine am Beueler Rheinufer, eingeladen.

Der Vorsitzende der Vereinigung, Achim Büsch, zeigte sich froh, dass es den Akteuren gelungen ist, das beliebte Format wiederzubeleben. Das letzte Promenadenfest hatte vor sechs Jahren stattgefunden. „Es geht um die Zusammenarbeit und den Austausch unter den Beueler Vereinen, zum Beispiel über einen Stammtisch, um die Kommunikation untereinander zu fördern“, so Büsch. Er ist zugleich Vorsitzender von Beuels mitgliederstärkstem Verein, der 1.700 Mitglieder zählenden Turn- und Sportvereinigung Bonn rechtsrheinisch (TSV Bonn), der in diesem Jahr 125 Jahre besteht. „Ich wünsche mir für Beuel, dass die Vereine mit Verwaltung und Politik den Stadtbezirk positiv in die Zukunft hinein gestalten.“

Bühnenprogramm bis in den Abend

Bis in den Abend gab es ein Bühnenprogramm für Jung und Alt. Musikalische Leckerbissen boten Druckluft, die Bonner B-Five-Bluesband, die Kölner Kölschrock-Band Kempes Feinest und die Beueler Stadtkapelle mit dem Tanzcorps Ennertfunken. Die Judoabteilung der TSV Bonn zeigte ebenso ihr Können auf der Bühne. Eröffnet wurde das Fest durch Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn. Moderiert wurde das Programm von Ralf Birkner.

Informieren konnte man sich über Vereinsaktivitäten unter anderem an Ständen des Seniorenbüros Tat und Rat, beim Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt oder der Katholischen Kirche Beuel. Die Judoka des Beueler Judoclubs boten für Kinder eine kleine Mitmacharena zum Schuppern.

Karnevalistische Anklänge brachten mit ihrer Tanzakrobatik 54 Ennertfunken. Das jüngste Nachwuchstalent zählt gerade einmal fünf Jahre. Ralf Birkner lobte das Engagement als „tolles Beispiel für Kinder- und Jugendarbeit“.

Der Landtagsabgeordnete Guido Déus (CDU) hob in einem Redebeitrag zur Eröffnung des Fests die Unterstützung des Landes NRW durch das Programm Neustart Miteinander hervor: „Das Programm ist dazu gedacht, nach der Coronakrise die Vereinsarbeit wieder auf die Beine zu stellen.“ Der Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Tim Achtermeyer, sagte: „Der Herbst wird nicht einfach. Es ist jetzt Zeit, Kraft zu tanken und Solidarität zu leben!“

15 Vereine zusammengeschlossen

Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn hob hervor, dass bei dem neuen Zusammenschluss bereits 15 Vereine mitmachen: „Wir wollen das schöne Vereinsleben wieder in Schwung bringen“. Achim Büsch lud ein: „Alle Vereine, auch nicht eingetragene, können mitmachen. Voraussetzung ist der Sitz in Beuel.“

Die Vorsitzende des Komitees der Städtepartnerschaft zum 380 Kilometer entfernt in Frankreich gelegenen Mirecourt, Regina Haunhorst, freut sich über den neuen Elan, den das Promenadenfest mit sich brachte: „Beuel war für mich immer geprägt durch die starke Intensität des Vereinslebens.“

Die Beueler Brassband Knallblech hatte am Samstag mit insgesamt fünf konzertanten Einlagen ein straffes Programm zu absolvieren. Der Tourkalender sah für die Band zudem Auftritte in Hellenthal und Erfstadt vor und sie waren zuvor bereits bei Jeck im Sunnesching in der Rheinaue zu hören. In Beuel dabei zu sein war für die jungen Musiker Ehrensache. Während am Nachmittag über Bonn Musik aus der Rheinaue waberte und am Abend vom Hofgarten her, hatte Beuel seinen eigenen musikalischen Hotspot.