Public Viewing am Rhein Fußballfieber in der Strandbar Bikini Beach in Beuel

Die Europameisterschaft 2024 zieht Fußballfans in Scharen zu den Public-Viewing-Events in Bonn und der Region. Die wahrscheinlich größte solche Veranstaltung in der Bundesstadt findet regelmäßig in der Strandbar Bikini Beach in Oberkassel statt, wo bis zu 1200 Gäste Platz finden. Bei jedem Deutschland-Spiel waren die Karten bisher restlos ausverkauft, berichtet Veranstalter Rico Fenoglio, der dafür eine große LED-Leinwand aufgebaut hat.