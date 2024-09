Jahrmarkt eröffnet Erste Besucher bei Pützchens Markt werden mit Festumzug begrüßt

Ein prächtiges Bild bot sich den ersten Besucherinnen und Besuchern von Pützchens Markt am Freitagnachmittag beim historischen Festumzug: 67 Gruppen setzten sich ab dem Brünnchen an St. Adelheid in Bewegung, darunter viele nostalgische Zugmaschinen und Schaustellerfahrzeuge, Fahnenabordnungen der bundesweiten Schaustellerverbände, Hilfsorganisationen, Vereine und Musikkapellen.