Lektüre für den Stadtteil Pützchen bekommt einen Bücherschrank

Wer sich nicht vorstellen kann, dass etwas innen größer sein kann als außen, der sollte mal wieder ein Buch aufschlagen. Ganze Universen, Erlebnis- und Gedankenwelten verbergen sich zwischen den Buchdeckeln. So ein wertvolles Ding braucht einen würdigen Ort, der es vielen Menschen ermöglicht, in diese Welten einzutauchen. Solche Orte schafft die Bürgerstiftung Bonn seit 20 Jahren. In Pützchen am Adelheidisplatz hat sie jetzt den 27. Bücherschrank aufgestellt.