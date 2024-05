Einkaufszentrum in Pützchen Einbrecher stehlen Tabakwaren im Wert von mehr als 20.000 Euro

Nach einem Einbruch in ein Einkaufszentrum in Bonn-Pützchen werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte aus dem Einkaufszentrum an der Straße „Am Weidenbach“ zahlreiche Tabakwaren im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Dienstagabend gegen 22.45 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr.