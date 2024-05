Fördergelder der NRW-Stiftung Josefs-Tempel in Pützchen soll saniert werden

Im Zuge dieser Umgestaltung wurde festgestellt, dass der Stahl am Josefs-Tempel angegriffen ist. „Statiker hatten uns bestätigt, dass der Tempel saniert werden muss“, sagt Marion Lisken-Pruss. Ein großes Anliegen ist es dem Adelheid-Verein, die ursprüngliche Bausubstanz zu erhalten: „Deshalb haben wir uns gegen einen Abriss und für eine Sanierung entschieden. Was wieder aufgebaut wurde, ist nie so, wie es einmal war“, sagt Klaus-Dieter Pruss vom Adelheid-Verein.