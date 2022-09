Bücherschrank am Wallfahrtsbrünnchen : Pützchen soll attraktiver werden

Bücherschrank am Wallfahrtsbrünnchen

Pützchen Das Aufstellen eines Bücherschranks und die Begrünung der Trafohäuschen auf den Pützchener Marktwiesen hat sich der Verein Gemeinsam Wohnen im Karmelkloster zum Ziel gesetzt.

Die Kosten liegen bei etwa 8000 Euro

Das Modell Bücherschrank, das die Bürgerstiftung bereits an vielen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt hat, kostet nach Auskunft von Engelhard ungefähr 8000 Euro: „Die Hälfte der Summe steuert die Stiftung bei, um den restlichen Betrag muss sich unser Verein kümmern.“

Also hat sich die Initiatorin auf den Weg gemacht, um lokal verortete Sponsoren zu finden. Der Verband der Ortsvereine Pützchen und Bechlinghoven und die evangelische Nommensengemeinde haben bereits Spenden zugesagt. „Aber das reicht natürlich noch nicht. Ich hoffe, dass sich noch viele interessierte Mitbürger, Vereine und Geschäftsleute aus unserer Ortschaft melden und spenden“, betont Engelhard im Gespräch mit dem GA. Die potenziellen Spender können sich bei der Bürgerstiftung Bonn auf der Internetseite melden, so Engelhard. Der Link lautet www.skbn-engagement.de/project/offener-buecherschrank-in-puetzchen .

Der Standort des Bücherschranks ist am Pfarrzentrum

Einen geeigneten Standort haben der Pützchener Verein und die Bürgerstiftung in Absprache mit der Bonner Stadtverwaltung bereits gefunden. Der Bücherschrank soll auf dem Adelheidisplatz nahe dem Pfarrzentrums in Verlängerung des Pützchener Brünnchens direkt an der Marktstraße platziert werden. „Der Ort eignet sich schon deshalb gut, weil dort viele Passanten zwischen der Pfarrkirche Sankt Adelheid und den Geschäften pendeln“, sagt Engelhard.