Beuel oder nicht Beuel? : Verwunderung über neue Ortsschilder der Stadt Bonn

Wer auf der Pützchens Chaussee in den Ennertwald fährt, meint, er würde das Stadtgebiet verlassen. Dem ist aber nicht so. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Stadt Bonn hat eine neue Ortsbeschildung an der Pützchens Chaussee angebracht. Auf wenigen hundert Metern Abstand endet das Stadtgebiet Bonn und beginnt auch wieder. So interpretieren das jedenfalls viele Beobachter. Was steckt hinter der Aktion?